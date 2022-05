Advicenne : mise en ligne de son nouveau site internet

(AOF) - Advicenne a mis en ligne de son nouveau site internet, www.advicenne.com. Le site a l'ambition de proposer une meilleure ergonomie et de fournir une information plus précise et complète notamment sur : l'information destinée à l'ensemble de ses actionnaires ; les produits approuvés et/ou commercialisés ; les pathologies rénales rares ciblées par Advicenne, en particulier ATRd et Cystinurie ; le pipeline de développement.