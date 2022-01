Advicenne : les actionnaires approuvent le transfert sur Euronext Growth Paris

(AOF) - L’assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Advicenne a approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Les actionnaires ont également approuvé le projet de radiation de la cotation des titres de la société sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles. Sous réserve de l’accord d’Euronext et de l’autorité de tutelle belge, ces opérations interviendraient dans un délai minimum de deux mois.

Il s'agit pour Advicenne d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

