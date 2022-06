Advicenne: le titre se distingue après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 12:11

(CercleFinance.com) - Advicenne progresse de plus de 4% vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur ses activités à l'occasion de la tenue, hier, de son assemblée générale.



La société pharmaceutique spécialisée dans les maladies rénales, qui commercialise déjà quatre médicaments, a notamment rappelé avoir enregistré 'de nombreux succès' au cours des derniers mois.



Pour mémoire, son médicament principal, Sibnayal, a reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe et au Royaume-Uni dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd).



Après la signature de premiers partenariats de distribution en Europe, l'entreprise manifeste maintenant l'intention d'en élargir la commercialisation au cours des prochains mois, non seulement sur les cinq grands marchés européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne et Italie) mais aussi en dehors du continent.



Advicenne dit aussi vouloir assurer un développement clinique et réglementaire 'maîtrisé' à ADV7103, un produit qui fait actuellement l'objet d'une phase avancée de développement clinique aux Etats-Unis et au Canada dans l'ATRd et dans la cystinurie en Europe et aux Etats-Unis.



A noter que le conseil d'administration tenu postérieurement à l'assemblée a nommé Philippe Boucheron, un cadre de Bpifrance, au poste de président du conseil d'administration.