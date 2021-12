Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advicenne : le titre grimpe, avancées commerciales en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Advicenne bondit en Bourse ce mardi après l'annonce d'avancées 'significatives' dans la commercialisation de son produit-phare, un traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd). La société pharmaceutique spécialisée en néphrologie explique avoir franchi une première étape importante au Royaume-Uni avec l'obtention de la part du NHS, le système de santé britannique, de prix de respectivement 120 et 360 livres pour ses dosages 8Meq et 24Meq. Cette grille tarifaire correspond à un prix moyen annuel de traitement pour les patients supérieur à 10.000 euros, conformément aux attentes de l'entreprise. Parallèlement, Advicenne indique avoir signé ses deux premiers accords de distribution exclusive concernant Sibnayal dans l'Union Européenne. La société a conclu un partenariat exclusif avec TwinPharma au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et avec le tchèque ExCEEd Orphan pour les pays d'Europe centrale et orientale. Selon les termes de ces accords, TwinPharma et ExCEEd Orphan recevront les droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal sur ces marchés, qui couvrent 25% des patients européens. De son côté, Advicenne recevra un montant de plus de 50% sur les ventes futures composés d'un prix de transfert fixe et de redevance. Pour mémoire, la Commission européenne avait accordé en début d'année une autorisation de mise sur le marché à Sibnayal pour le traitement de l'ATRd. Le titre - qui devrait bientôt être transféré sur Euronext Growth - grimpait de près de 24% à la Bourse de Paris après ces annonces.

Valeurs associées ADVICENNE Euronext Paris +26.34%