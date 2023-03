Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advicenne: le Sibnayal a été lancé au Danemark information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 12:08









(CercleFinance.com) - Advicenne a annoncé lundi le lancement commercial du Sibnayal au Danemark, où le remboursement du médicament sera pris en charge par la sécurité sociale.



La société pharmaceutique indique que son partenaire dans le pays, FrostPharma, commercialise depuis le 1er mars ce traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) après avoir obtenu les conditions de prix et de remboursement par les autorités danoises.



Ces dernières ont reconnu que la contribution thérapeutique de Sibnayal était adaptée au besoin médical en l'absence d'alternative thérapeutique, et justifie un coût annuel de traitement proche de 15.000 euros et par patient.



Didier Laurens, le directeur général d'Advicenne, estime que la décision des autorités danoises 'montre la voie' aux autres pays européens encore en discussion sur les conditions de remboursement.



Chez FrostPharma, le directeur général Fredrik Andersch, dit ambitionner de mettre à disposition Sibnayal pour les adultes et enfants atteints de maladies rénales rares dans l'ensemble des pays du nord de l'Europe.





