Advicenne: la deuxième tranche du prêt de la BEI activée

(CercleFinance.com) - Advicenne a annoncé hier soir le tirage de la deuxième tranche de son accord de financement non dilutif conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).



Cette enveloppe va conférer à la société pharmaceutique spécialisée dans les maladies rénales rares un apport immédiat de cinq millions d'euros en trésorerie.



Cette tranche, remboursable à une échéance de cinq ans, porte un taux d'intérêt fixe annuel à un chiffre, dont une partie est payable annuellement et l'autre capitalisée.



Elle doit permettre à l'entreprise d'accompagner la croissance des ventes de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), en France et sur certains territoires européens.



Le tirage de cette seconde tranche vient renforcer la trésorerie de la société́ qui s'élevait au 30 juin dernier à 7,3 millions d'euros en lui assurant de la visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2023.



Pour mémoire, Advicenne avait conclu en 2019 un accord de prêt avec la BEI portant sur un montant global de 20 millions d'euros, dont une première tranche de 7,5 millions avait été tirée en août 2020.





