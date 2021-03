ADVICENNE : du nouveau sur son candidat médicament ADV7103

(AOF) - Advicenne a annoncé vendredi soir qu'elle prévoyait l'obtention imminente de l'autorisation européenne de mise sur le marché de son principal candidat médicament, ADV7103 (Sibnayal). Dans le même temps, et pour éviter tout retard dans la mise à disposition aux patients, la société a pris la décision de retirer sa demande d'obtention de statut de médicament orphelin (ODD), lorsque l'Agence Européenne du Médicament l'a informée que des données complémentaires lui seraient demandées pour confirmer l'attribution de ce statut.

" Cette décision rend possible une mise à disposition rapide d'ADV7103 aux patients atteints d'ATRd ", indique Advicenne.

" L'autorisation de mise sur le marché fera d'ADV7103 le premier et le seul médicament approuvé dans le traitement de l'ATRd chez les adultes, les adolescents et les enfants dès l'âge d'un an ", souligne la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.