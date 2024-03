Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Advicenne: désignation ODD dans la cystinurie information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Advicenne annonce que ADV7103, son médicament propriétaire, a obtenu de la part de la FDA américaine, le statut de médicament orphelin (ODD) pour le traitement de la cystinurie aux Etats-Unis.



La cystinurie est une maladie génétique caractérisée par une accumulation de la cystine, un acide aminé, dans les reins et la vessie, entrainant des complications qui peuvent, à terme, mener à une insuffisance rénale chronique.



'Le traitement de cette affection par une alcalinisation simplifiée est un important besoin médical non couvert et constitue un marché potentiel très significatif avec plus de 30.000 patients aux Etats-Unis', met en avant le directeur général Didier Laurens.





