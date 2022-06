Advicenne : commercialisation de Sibnayal en Grande-Bretagne

(AOF) - Advicenne a annoncé la commercialisation de Sibnayal, combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium, en Grande-Bretagne pour les patients souffrant d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd). Sibnayal a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne en juillet 2021. Sibnayal est inscrit sur la liste des médicaments du Department of Health et immédiatement disponible pour les prescripteurs et les patients dans son indication.

Advicenne a obtenu de la part du National Health Service (NHS) le prix de vente de Sibnayal en Grande-Bretagne et travaille activement afin d'apporter au National Institute for Health and Care Excellence (NICE) les éléments complémentaires permettant une décision favorable sur les conditions de prise en charge de Sibnayal. La prochaine session avec le NICE est programmée le 4 août 2022.

