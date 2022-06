Advicenne : commercialisation de Sibnayal au Moyen-Orient

(AOF) - Advicenne a signé un partenariat de distribution exclusive avec Taïba Healthcare, laboratoire pharmaceutique basé au Sultanat d'Oman, pour la commercialisation de Sibnayal dans certains pays du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Sultanat d'Oman, Emirats Arabes Unis, Qatar, Kuwait et Bahreïn). Le partenariat avec Taïba est le premier signé par Advicenne pour la commercialisation de Sibnayal hors d'Europe.

Taïba et Advicenne auront la responsabilité de l'enregistrement des produits localement, à partir du dossier d'enregistrement ayant permis l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché en Europe et au Royaume-Uni.

Selon les termes de l'accord, Taïba dispose des droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal, dans son indication, sur les territoires définis au contrat.

En contrepartie, Advicenne recevra le produit de la vente de Sibnayal sous forme d'un prix de transfert et de royalties pour un montant combiné significativement supérieur à 50% des ventes futures. Taïba travaille dès à présent à la mise en œuvre d'un programme de mise à disposition précoce de Sibnayal dans les territoires du contrat.

Après les récents accords de collaboration avec TwinPharma, ExCEEd Orphan et Frost Pharma en Europe, Advicenne poursuit la mise à disposition la plus large possible de son médicament Sibnayal.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.