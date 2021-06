Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advicenne : augmentation de capital réalisée Cercle Finance • 23/06/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Advicenne annonce le succès de son augmentation de capital réservée à certains investisseurs, d'environ 9,4 millions d'euros, par voie d'émission de 1.319.507 actions ordinaires nouvelles à un prix d'émission de 7,14 euros par action. La société entend utiliser le produit net de l'offre pour financer la reprise du développement clinique de Sibnayal en phase III dans l'acidose tubulaire rénale distale aux États-Unis, ainsi que sa phase III dans la cystinurie en Amérique du Nord et en Europe. A la suite de l'émission des actions nouvelles et du paiement de leur prix de souscription, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société biopharmaceutique s'élèveront à environ 18 millions d'euros.

Valeurs associées ADVICENNE Euronext Paris -14.77%