Advicenne: accord de commercialisation avec SPA pour l'Europe du sud

(AOF) - Advicenne, société pharmaceutique spécialiste des maladies rénales rares, annonce avoir conclu un partenariat de distribution exclusive avec l’italien SPA Società Prodotti Antibioticià, (« SPA ») pour la commercialisation de son produit Sibnayal (une combinaison à dose fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) en Italie, en Espagne et au Portugal. Selon l'accord, SPA se voit accorder les droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal dans son indication thérapeutique actuelle et dans de nouvelles indications potentielles, dans des territoires couvrant le sud de l'Europe.

SPA sera responsable de la conduite des négociations de prix et de remboursement avec les instances réglementaires locales, ainsi que des activités marketing et commerciales. Advicenne reste le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Sibnayal. En contrepartie, Advicenne recevra le produit de la vente de Sibnayal sous la forme d'un prix de transfert et de redevances pour un montant combiné significativement supérieur à 50% des ventes futures.

En plus des contrats déjà signés par Advicenne, SPA constitue un partenaire local fort permettant d'étendre l'accès à Sibnayal aussi largement que possible. Advicenne est désormais commercialement présent, directement ou indirectement, dans les pays ou zones géographiques suivants : France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Benelux, Europe Centrale et de l'Est, pays nordiques, pays baltes et Moyen-Orient ; et permet d'améliorer significativement l'accès au soin des patients et les ventes au cours de l'année 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.