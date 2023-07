Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advent: l'UE valide le projet d'acquisition de GfK information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 12:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé hier autoriser le projet d'acquisition de GfK par Advent, sous réserve du respect intégral des engagements proposés par Advent.



Pour rappel, Advent est, par l'intermédiaire de sa filiale NielsenIQ, le principal fournisseur de services de mesure du commerce de détail pour les biens de grande consommation dans l'Espace économique européen ('EEE'). NielsenIQ fournit également des services de panels de consommateurs.



GfK est le principal fournisseur de services de panels de consommateurs dans l'EEE et est également présente dans les services de mesure du commerce de détail pour les biens de consommation à rotation non rapide.



Concrètement, la Commission craignait que l'opération, telle qu'initialement notifiée, ne pose des problèmes de concurrence 'graves'.



Afin de répondre à ces inquiétudes, Advent a proposé de céder les activités mondiales de GfK dans les services de panels de consommateurs (à l'exception des activités en Russie, afin de faciliter l'exécution de la cession).



Advent a également proposé de fournir à l'acquéreur, après la cession, des services de transition tels que le changement d'image, l'accès aux services informatiques ou l'accès à des fonctions logistiques, pendant une période de transition pouvant atteindre un an, renouvelable deux fois au maximum.



Selon la Commission, c,es engagements répondent 'pleinement aux problèmes de concurrence' qui avaient été soulevés en suppriment notamment des chevauchements existant entre les activités de NielsenIQ et de GfK.



À la suite des retours positifs reçus dans le cadre de la consultation des acteurs du marché, la Commission a conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence.





