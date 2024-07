Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Advent: l'UE valide la co-acquisition du Nuvei Corp. information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Nuvei Corporation par Whiskey Papa Fox et Advent International.



La transaction concerne principalement le secteur des services de paiement.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des sociétés sur le marché résultant de l'opération proposée.





Valeurs associées ADVENT CONV&INM FD 12,56 USD NYSE +1,25%