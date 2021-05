Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advent : l'UE a approuvé l'acquisition de Mondial Relay Cercle Finance • 31/05/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Mondial Relay SAS basée en France, par Advent International Corporation, basée aux Etats-Unis. Mondial Relay est active dans la fourniture de services de réseau 'Pick-Up & Drop-Off' (PUDO), de services de livraison de petits colis et, dans une moindre mesure, de livraisons transfrontalières, en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.

