Le fonds américain de capital-investissement Advent International envisage de lancer une offre de rachat sur Bureau Veritas, le spécialiste français des essais, de l'inspection et de la certification, selon des informations rapportées mardi par Bloomberg. Advent travaille avec des conseillers financiers et pourrait envisager la cession de certains actifs du groupe français dans le cadre d'une éventuelle acquisition. Les discussions restent toutefois préliminaires et pourraient ne déboucher sur aucune transaction. Bureau Veritas, dont la capitalisation boursière atteint environ 14,76 milliards de dollars, a vu son action progresser d'environ 10% depuis le début de l'année. Le groupe avait déjà fait l'objet de discussions en vue d'un rapprochement avec son concurrent suisse SGS, abandonnées en janvier 2025.

Bureau Veritas affiche une dynamique commerciale favorable, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% sur un an au troisième trimestre, à 1,57 milliard d'euros (1,72 milliard de dollars). En octobre, le groupe avait également confirmé son objectif de croissance organique pour 2026, compris entre le milieu et le haut de la fourchette à un chiffre. De son côté, Advent International a levé le mois dernier 30 milliards de dollars pour ses nouveaux fonds consacrés aux acquisitions d'entreprises et aux investissements dans les sociétés de taille intermédiaire. La société américaine a refusé de commenter les informations concernant une éventuelle offre, tandis que Bureau Veritas n'a pas pu être joint dans l'immédiat.