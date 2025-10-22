Advent International étudie la possibilité de vendre Parfums de Marly, selon le FT

La société de capital-investissement Advent International a entamé des discussions en vue d'une vente potentielle de son activité Parfums de Marly dès l'année prochaine, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.