Advenis REIM : la SCPI Elialys acquiert un actif immobilier à Valladolid

Ce bien totalise une surface de 5 092 mètres carrés : 2 959 mètres carrés : pour le Palacete et 2 133 mètres carrés : pour le bâtiment annexe. Une quinzaine de places de parking privatives accompagnent également le lot.

L'ensemble immobilier se compose de deux bâtiments indépendants : le " Palacete ", construit en 1860 qui est le bâtiment principal et un bâtiment annexe des années soixante-dix.

(AOF) - La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) annonce l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid par la SCPI Elialys, réalisée auprès d’un investisseur privé. Le montant de la transaction s’établit à 19,5 millions d’euros hors droits. Cette sixième acquisition est la plus importante réalisée à ce jour par la SCPI. Elle conforte ainsi la stratégie d’investissement de la SCPI qui cible l’immobilier tertiaire dans les pays d’Europe du Sud.

