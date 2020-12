Advenis REIM : acquisition de 3 immeubles de bureaux en Espagne pour le compte de la SCPI Elialys

Situés dans le centre d'affaires du Citypark Cornellà, au Sud-Ouest de Barcelone, les immeubles bénéficient d'une localisation attractive, proche de l'aéroport, du centre-ville et à 10 minutes à pied du métro. Ils sont proches du " World Trade Center " de Barcelone (WTCB), où se trouvent de nombreuses sociétés internationales.

Les trois actifs immobiliers de bureaux sont des immeubles indépendants, construits entre 1996 et 2000, qui totalisent une surface de 5 546 mètres carrés, ainsi que 93 places de parking privées et sécurisés.

