Advenis REIM achève la rénovation d'un immeuble haussmannien

(AOF) - Advenis Real Estate Investment Management (REIM) annonce la réception de 17 lots au sein d'un immeuble résidentiel situé au 159 Avenue Malakoff à Paris, pour le compte de ses Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) de la gamme Renovalys. L'immeuble de six étages est localisé au Nord du XVIème arrondissement de Paris et dispose d'un emplacement avantageux, au cœur d'un environnement architectural d'exception et dans un quartier résidentiel prisé, à proximité immédiate du Bois-de-Boulogne et des Champs-Élysées, explique le société de gestion.