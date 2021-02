Advenis REIM a réalisé 325 millions d'euros d'investissement en Europe en 2020

(AOF) - La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) a publié les résultats de ses SCPI pour 2020 et ses perspectives pour 2021. Dans un contexte sanitaire et économique inédit, la société de gestion a réalisé en 2020 une collecte d'environ 170 millions d'euros, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI auprès desquels Advenis REIM a continué de se renforcer. Parallèlement, elle a investi près de 325 millions d'euros dans une quinzaine d'actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

Advenis précise notamment qu'Eurovalys, la SCPI Allemande, a été très plébiscitée par les réseaux de distribution l'an dernier.

Concernant 2021, de nombreux risques, liés aux conséquences économiques de la crise sanitaire, perdurent.

Dans ce contexte, Advenis prévoit " un maintien de la collecte dans un environnement de taux bas qui permettra à la pierre papier de maintenir un différentiel de rendement compétitif par rapport à d'autres classes d'actifs ".

" La crise devrait pousser les sociétés de gestion à être encore plus sélectives dans leurs critères d'investissements (localisation, qualité des locataires, durée des baux, typologie d'actifs, etc.) afin de maintenir le niveau de rendement attendu par les investisseurs ", a commenté Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis REIM.