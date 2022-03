Advenis Real Estate Solutions remporte un marché de l’EPFIF

(AOF) - Advenis Real Estate Solutions, le pôle immobilier du groupe Advenis, a annoncé le gain de la consultation lancée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour la gestion complète d’une partie de ses biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans les Yvelines (78), les Hauts-de-Seine (92), la Seine Saint-Denis (93) et le Val d’Oise (95). Cela représente, à début 2021, plus de 500 biens soit près de 50% du nombre de biens constitutifs de son patrimoine immobilier en gestion externalisée.

L'EPFIF est en effet amené à acquérir sur l'ensemble de la région Ile-de-France des biens immobiliers de toute nature, mais essentiellement résidentiels et fonciers, par voie amiable, de préemption ou d'expropriation, dans l'attente de la définition et de la mise en œuvre de projets immobiliers ou d'aménagement.

C'est dans ce cadre que la Direction de la gestion du patrimoine de l'EPFIF a besoin, au regard de l'ampleur de sa mission et de ses spécificités, de déléguer, en phase de portage, la gestion des biens immobiliers bâtis et non bâtis d'une partie de son patrimoine à des spécialistes externes du Property Management.