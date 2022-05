Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advenis: OPR ouverte ce jeudi information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Après l'avoir déclaré conforme, l'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Advenis, déposée par Banque Delubac & Cie pour le compte de la société Inovalis, sera ouverte de ce 26 mai au 8 juin 2022 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 2,80 euros la totalité des 1.072.504 actions Advenis non détenues par Hoche Partners Private Equity Investors et Inovalis, représentant 8,60% du capital et 7,02% des droits de vote.



Il est précisé que l'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.





Valeurs associées ADVENIS Euronext Paris +0.72%