Advanced Drainage Systems rachète les activités de gestion de l'eau de Norma Group dans le cadre d'une opération d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration de Norma Group, des actions)

Advanced Drainage Systems (ADS) WMS.N a déclaré mardi qu'il achèterait les activités de gestion de l'eau du fournisseur automobile et industriel allemand Norma Group

NOEJ.DE dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1 milliard de dollars.

ADS, basé aux États-Unis, a déclaré que la transaction, qui sera financée par les liquidités disponibles et la capacité de la ligne de crédit existante, devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Norma a déclaré dans un communiqué séparé qu'elle s'attendait à des rentrées nettes de trésorerie de l'ordre de 620 millions à 640 millions d'euros (731 millions - 755 millions de dollars) à la suite de la vente.

Norma utilisera 300 millions d'euros du produit de la vente pour rembourser la dette et réservera jusqu'à 70 millions d'euros pour des acquisitions potentielles dans le secteur des applications industrielles,

elle prévoit de distribuer le reste aux actionnaires.

Les actions de Norma ont augmenté de 3,7 % dans les premiers échanges à Francfort après l'annonce.

En raison de la vente, Norma s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires des activités poursuivies soit compris entre 810 et 830 millions d'euros cette année, contre 1,1 à 1,2 milliard précédemment.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts des activités poursuivies, qui devrait se situer entre 0 % et 1 % environ, contre une prévision précédente de 6 % à 8 %.

(1 dollar = 0,8477 euro)