Advance Auto Parts recule en raison de prévisions annuelles moroses et de ventes trimestrielles en baisse

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5 novembre - ** Les actions d'Advance Auto Parts ( AAP.N ) reculent d'environ 5 % à 48,25 dollars en pré-ouverture

** Le distributeur de pièces automobiles table sur un chiffre d'affaires net d'environ 8,50 milliards pour l'exercice 2026, en deçà des estimations du marché (8,52 milliards), selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 2,75 et 3,10 dollars, contre une fourchette précédente de 2,60 à 3,30 dollars; la valeur médiane de 2,93 dollars est inférieure à l'estimation moyenne de 2,96 dollars ** BPA ajusté du troisième trimestre à 0,79 $, en baisse par rapport aux 0,92 $ enregistrés il y a un an ** Chiffre d’affaires net du troisième trimestre à 2,01 milliards de dollars contre 2,04 milliards il y a un an; inférieur aux estimations de 2,04 milliards de dollars ** Les ventes des magasins comparables ont reculé de 1,2 % au troisième trimestre ** Les ventes du canal « professionnel » enregistrent une croissance à un chiffre faible, tandis que celles du canal « bricolage » affichent une baisse à un chiffre faible ** La société relève ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026 de 100 millions de dollars à environ 150 millions de dollars ** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29 % depuis le début de l'année