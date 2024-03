Adux veut quitter Euronext Paris pour Euronext Growth

(AOF) - Le groupe Adux, annonce que son conseil d’administration, réuni le 14 mars 2024, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 22 avril 2024 un projet de radiation de ses actions des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de leur transfert simultané sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Le groupe précise que la décision de radiation du marché Euronext Amsterdam (cotation secondaire) a été prise compte tenu des faibles volumes de négociation sur ce marché.

Adux estime que le système multilatéral de négociation Euronext Growth est plus adapté à sa taille et à ses opérations que le marché Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth devrait lui permettre de "simplifier son fonctionnement tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers" et s'inscrit dans la politique de réduction des coûts de fonctionnement de la société.

Ce transfert s'il est décidé s'effectuera par le biais d'une "procédure accélérée d'admission aux négociations sans émission d'actions nouvelles".

Adux marche ainsi sur les traces de la société Fermentalg, qui a engagé un tel transfert début février afin de "réduire les contraintes associées au marché réglementé" Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre, au profit d'Euronext Growth Paris qui propose un fonctionnement "simplifié, plus adapté à la taille, à l'activité, à la capitalisation boursière ainsi qu'aux besoins" de la société.

D'autres sociétés comme Mauna Kea Technologies et DMS Imaging ont effectué ce transfert en 2023.

