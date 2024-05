Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AdUX: transfert sur Euronext Growth Paris le 24 juin information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - AdUX, spécialiste de la publicité digitale, a obtenu l'accord d'Euronext le 24 mai pour que ses titres soient radiés du marché réglementé d'Euronext Amsterdam à compter du 24 juin, décision permettant son transfert sur Euronext Growth Paris.



La société rappelle à ses actionnaires que l'AG du 22 avril a approuvé le projet de radiation des actions d'AdUX des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de leur transfert simultané sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.



Sous réserve de l'accord d'Euronext, la cotation des titres AdUX sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.





