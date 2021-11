Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adthink : partenariat avec le japonais Geniee information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Adthink progresse de 2% ce vendredi à la Bourse de Paris après la signature d'un partenariat avec le japonais Geniee visant à augmenter les revenus publicitaires des éditeurs. Dans un communiqué, le spécialiste français du digital marketing explique avoir connecté sa régie programmatique aux partenaires de Geniee, qui travaille avec plus de 6000 éditeurs dans le monde entier. L'idée, explique Adthink, est de saisir des opportunités de croissance sur les marchés asiatiques. Après une phase de test qui a vu les revenus du partenariat augmenter de mois en mois, le projet - désormais entré en production - devrait permettre de générer une croissance importante du chiffre d'affaires au 4ème trimestre, d'après le spécialiste de l'acquisition client.

Valeurs associées ADTHINK Euronext Paris +2.59%