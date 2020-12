Adrie Heinsbroek nommé Chief Sustainability Officer de NN Investment Partners

Adrie continuera à travailler sous la supervision d'Arnoud Diemers, directeur de la plateforme innovation et investissement responsable de NN IP, et il assurera en outre un rôle consultatif direct auprès de Satish Bapat, CEO de NN IP.

Avant de rejoindre NN IP, Adrie était responsable du développement durable pour la Banque ING en Belgique. Il est titulaire d'une maîtrise en anthropologie sociale et sociologie du développement de la Vrije Universiteit d'Amsterdam et d'un certificat post-universitaire sur la responsabilité sociale des entreprises de TEMPO HEI.

Adrie Heinsbroek a rejoint NN IP en février 2017 comme stratège en charge de l'investissement responsable. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement durable et de l'intégration des critères ESG.

(AOF) - NN Investment Partners (NN IP) a annoncé la nomination d'Adrie Heinsbroek au poste de Chief Sustainability Officer (CSO), à compter du 1er janvier 2021. Dans cette fonction nouvellement créée, il conseillera le conseil d'administration sur les questions et les défis liés à la durabilité, ainsi que sur leurs implications pour l'ensemble de l'organisation, afin de garantir que NN IP reste à la pointe de l'investissement responsable.

