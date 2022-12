Adrian Brass (Artemis IM) : " les prévisions de résultats des sociétés restent trop élevées "

(AOF) - Adrian Brass, gérant principal du fonds Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha, est revenu pour AOF sur le positionnement de son portefeuille. Alors que les marchés actions se sont redressés ces dernières semaines, il prévient que le consensus des bénéfices par action devrait être revu à la baisse. Le marché devra alors s'ajuster.

Quelle est votre exposition nette par rapport à une perspective historique et pourquoi ?

L'exposition nette du fonds se situe aux alentours de 99% en ce moment. Nous avons gardé une exposition nette assez basse (en dessous de 100% voire même plus basse) car nous sommes prudents quant à l'environnement de marché actuel. Les marchés continuent d'afficher de forts niveaux de volatilité et d'être influencés par la politique de taux de la Fed. Il est difficile d'anticiper les mouvements à la hausse ou à la baisse donc une exposition neutre (voire négative) nous parait être la plus judicieuse dans cet environnement incertain.

Quelles sont vos principales positions acheteuse et vendeuses ?

Nous avons un positionnement assez défensif avec des valeurs qui pourront faire face à un potentiel ralentissement économique tout en présentant des valorisations attrayantes. Parmi nos positions longues principales, vous trouverez des valeurs telles que Pacific Gas & Electric, une société de production d'électricité en Californie. A la suite de procès, la compagnie continuait de se traiter à des multiples bas au sein du secteur. Une nouvelle équipe de management, la résolution des litiges et l'inclusion dans l'indice S&P500 ont contribué à une bonne performance sur ces derniers mois. Intercontinental Exchange, une autre de nos positions principales, est une place boursière spécialisée dans les produits dérivés. La compagnie s'est récemment lancée dans une nouvelle activité de prêts hypothécaires pour laquelle nous prévoyons un fort potentiel de croissance suite à des gains de parts de marché sur les acteurs existants (mortgage brokers traditionnels).

En ce qui concerne les positions short, certaines valeurs continuent d'afficher des valorisations excessives par rapport aux perspectives économiques et de croissance. Je pense notamment à certaines valeurs exposées au marché automobile d'occasion ou à certaines valeurs industrielles.

Quel est le principal risque négligé par le marché actuellement ?

Pour le moment, la correction des marchés s'est faite suite à une contraction des multiples que les investisseurs sont prêts à payer. Nous pensons que les prévisions de résultats des sociétés pour les trimestres à venir restent trop élevées et risquent d'être révisées à la baisse. Le marché devra s'ajuster suite à ces nouveaux chiffres revus à la baisse. Dans ce contexte, il est prudent d'examiner en détail les perspectives de chaque valeur et les anticipations du marché.

Comme mentionné précédemment, il y a en effet un risque en ce qui concerne les estimations des analystes. Le consensus est à 16% de croissance des bénéfices par action pour 2022 et 8% pour 2023 pour le S&P500. Nous ne faisons pas d'estimations nous-mêmes, mais nous pensons que ces chiffres sont trop élevés et devront être revus à la baisse.

Ce n'est cependant pas le cas pour toutes les sociétés ; il nous incombe donc en tant qu'investisseur professionnel d'évaluer les valorisations en fonction des perspectives. L'avantage d'un fonds qui peut prendre des positions short, c'est que cet environnement offre des opportunités short, donc de génération d'alpha, qui ne sont pas à la disposition d'un investisseur traditionnel.

Interview : Christophe Jégu