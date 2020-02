Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP va prendre 49% de l'indien GMR Airports pour €1,36 milliard Reuters • 20/02/2020 à 17:45









PARIS, 20 février (Reuters) - Aéroports de Paris ADP.PA (ADP) a annoncé jeudi le rachat de 49,01% du capital du groupe indien GMR Airports, exploitant entre autres les aéroports internationaux de New Delhi et Hyderabad, pour environ 1,36 milliard d'euros. L'opération doit se dérouler en deux phases, avec l'acquisition dans les prochains jours de 24,99% du capital puis "dans les prochains mois" celle de 24,01%, soumise à certaines conditions réglementaires, explique ADP dans un communiqué. A l'issue du rachat, ADP détiendra GMR Airports conjointement avec GMR Infrastructure Limited ("GIL"), entité cotée du groupe GMR, qui conservera 51% et le contrôle de la société. Lors de son exercice fiscal 2019, conclu le 31 mars dernier, GMR Airports a réalisé un chiffre d'affaires global de 715 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 205 millions d'euros, précise le communiqué. (Marc Angrand, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.48%