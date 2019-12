Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : une nouvelle organisation du groupe Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la création de deux nouvelles directions et un renforcement des liens opérationnels entre le Groupe ADP et TAV Airports. La direction annonce la création d'une nouvelle Direction du Développement, d'une Direction générale des Opérations, de 10 filières 'groupe' organisées chacune autour d'une famille de métiers et la mise en place d'une nouvelle instance de coordination. Fernando Echegaray est nommé directeur général adjoint chargé de la Direction générale des opérations du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif. Xavier Hürstel est nommé directeur général adjoint chargé de coordonner les opérations de développement du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif. Le Groupe a également pour ambition que les activités à l'international contribuent à hauteur de 35 % à 40 % du résultat opérationnel courant du groupe à horizon 2025 (contre 27,4 % en 2018).

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.14%