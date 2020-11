Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : un partenariat pour renforcer les mesures anti-Covid Cercle Finance • 05/11/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Alors que la Covid fait rage dans l'Hexagone, le groupe ADP annonce la signature d'un partenariat avec Cerballiance afin de faciliter la réalisation des tests de dépistage nécessaires au voyage des passagers aériens. Grâce à ce partenariat, les passagers au départ pourront maintenant prendre rendez-vous dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un centre de dépistage Cerballiance en aéroport, installé dans un premier temps à Paris-Orly dès le 6 novembre, puis la semaine suivante à Paris-Charles de Gaulle, via une demande en ligne. Les passagers auront ensuite la garantie d'obtenir un résultat sous 48 heures pour un test RT-PCR et sous 1 à 2 heures maximum pour un test antigénique.

