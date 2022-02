Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: un analyste relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 17:47









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé lundi sa recommandation sur le titre ADP, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 105 à 123 euros.



Dans une note sectorielle consacrée aux opérateurs aéroportuaires européens, l'intermédiaire financier dit percevoir un potentiel haussier sur la valeur en vue de la journée d'investisseurs du 17 février.



'Nous pensons que deux des pierres angulaires sur lesquelles repose le dossier d'investissement d'ADP (commerces et liaisons internationales) semblent aujourd'hui plus prometteuses', écrit-il dans l'étude.



Morgan Stanley évoque malgré tout la persistance de certaines difficultés, et tout particulièrement un manque de visibilité concernant l'évolution de la réglementation à laquelle le groupe est soumis.





