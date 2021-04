Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : Tav Airport achète l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan) Cercle Finance • 29/04/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP annonce la réalisation, par TAV Airports, del'acquisition en pleine propriété de l'aéroport international d'Almaty, au Kazakhstan, conformément aux précédentes annonces. Un consortium dirigé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,38% parleGroupe ADP) avait signé un accord en mai 2020 portant sur le rachat d'une participation de 100% del'aéroportd'Almaty, et des activités connexes de carburant, qui seront déléguées à un opérateur spécialisé, etdeservices, pour une valeur de 415 millions de dollars. Le transfert des parts ayant eu lieu aujourd'hui, l'aéroport d'Almaty appartient désormais, en pleine propriété, auconsortium dont TAV Airports est actionnaire à 85%. VPECapital, gestionnaire de fonds spécialisé danslesmarchés de capitaux en Russie et de la CEI (Communauté des États indépendants) détient les 15% restants du consortium.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.16%