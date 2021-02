Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 24/02/2021 à 13:53









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) gagne 2% et surperforme la tendance à Paris, sur fond de propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 euros. 'Le trafic devrait surperformer celui de ses pairs au cours de l'année, tandis que la progression des coûts meilleure que prévu ajoute du potentiel de hausse à court terme et réduit la consommation de trésorerie', estime le broker.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.63%