Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP signe un accord de rupture conventionnelle collective, 1.150 départs volontaires visés Reuters • 09/12/2020 à 17:44









PARIS, 9 décembre (Reuters) - ADP ADP.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord de rupture conventionnelle collective à l'unanimité des organisations syndicales représentatives fixant à 1.150 le nombre maximum de départs volontaires. "Dans ce cadre, la direction s'engage à ce qu'aucun départ contraint pour motif économique n'ait lieu jusqu'au 1er janvier 2022", dit ADP dans un communiqué qui précise que cet accord doit encore recevoir le feu vert de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). ADP, comme l'ensemble du secteur aérien, subit les retombées économiques de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 qui a contribué à réduire considérablement le trafic aérien. "Dans ce contexte, le Groupe ADP doit s'adapter pour passer d'un modèle d'accompagnement de la croissance à un modèle de gestion d'une situation dans laquelle les activités et les investissements seront réduits", explique ADP. (Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.75%