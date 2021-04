Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : se mobilise face à la crise sanitaire en Inde Cercle Finance • 28/04/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Avec plus de 300 000 cas positifs diagnostiqués tous les jours en Inde depuis le 24 avril, le système hospitalier du sous-continent a un besoin urgent de matériel médical : respirateurs, oxygène, médicaments afin de traiter des patients de plus en plus nombreux, notamment à Delhi. Le Groupe ADP, présent dans le pays à travers son partenaire GMR Airports, se mobilise pour soutenir l'effort médical international en contribuant à hauteur de 75 000 euros à l'initiative lancée par l'Ambassade de France, en partenariat avec la Croix Rouge indienne et la Chambre de Commerce Franco-Indienne. Cette contribution financière vient en complément de la mobilisation totale des équipes de GMR Airports, membre du Groupe ADP, à l'aéroport de Delhi pour assurer l'acheminement logistique des matériels envoyés depuis l'étranger.

