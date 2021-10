Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : se hisse au-delà de 114E information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - ADP se hisse au-delà de 114E (vers 114,35E) après une ouverture en forme d'avalement baissier vers 108,55E. Le titre remonte donc au contact de la résistance des 115E testée sans relâche depuis 5 séances (elle fut précédemment testée le 07/07 puis le 17/11/2020). Au-delà, c'est le retracement du record annuel du 15 juin qui se profilerait.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +3.35%