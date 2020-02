Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : S&P abaisse sa perspective Cercle Finance • 27/02/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings réaffirme sa note de crédit 'A+' sur Aéroports de Paris (ADP), mais abaisse sa perspective de 'stable' à 'négative', suite à l'annonce d'une prise de participation à hauteur de 49% du groupe français dans l'Indien GMR Airports. 'Cette acquisition financée par de la dette va encore éroder les marges de manoeuvre déjà limitées dont dispose ADP sous sa note A+', juge l'agence de notation, ajoutant que la diversification du groupe 'implique une exposition accrue à des actifs de plus faible qualité'.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.48%