ADP s'allie à Dassault Aviation pour décarboner l'aéroport du Bourget

(AOF) - Dassault Aviation, sa filiale Dassault Falcon Service (DFS) et ADP s'associent pour faire de l’aéroport de Paris-Le Bourget un aéroport pionnier en matière d’aviation durable. D'une durée de cinq ans, le protocole signé entre les différentes parties renforce leur action en matière de décarbonation sur le site dans de nombreux domaines : distribution et utilisation de SAF (carburants d'aviation durable), utilisation de moyens électriques pour l'ensemble des opérations au sol (avitaillement, roulage, tractage, etc…), recours à la géothermie pour alimenter les bâtiments de l'aéroport.

