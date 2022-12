Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: Royal Schiphol Group a cédé sa participation information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 08:24









(CercleFinance.com) - Royal Schiphol Group a annoncé ce jour la cession de sa participation résiduelle dans Aéroports de Paris. Cette cession représentait environ 3.91 % du capital du Groupe ADP, soit 3 869 859 actions. Elle a été effectuée dans le dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 euros par action.



A cette occasion, le Groupe ADP a racheté 296 882 actions, soit environ 0,3 % du capital, au prix unitaire de 133 euros. Ce rachat d'actions, d'un montant d'environ 39,5 millions d'euros, est financé sur la trésorerie disponible du Groupe ADP.



A l'issue du placement accéléré, Royal Schiphol Group ne détient plus d'actions dans le Groupe ADP.



Le produit de cette transaction, au profit du Groupe ADP, s'élève à environ 420 millions d'euros.





