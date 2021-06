Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : retour sur les 112E, support à 109,5E Cercle Finance • 29/06/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - ADP consolide depuis le 15 juin et l'amorce d'un pullback sous les 127E. Le titre effectue son retour sur les 112E et devrait retrouver du soutien vers 109,5E, palier de soutien testé du 19 au 27 mai.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.24%