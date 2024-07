Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: résultat net pdg semestriel en hausse de 64,5% information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - ADP publie un chiffre d'affaires de 2887 ME au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 13,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort en hausse de 9,3%, à 943 ME, avec un résultat opérationnel courant à 681 ME (+51,7%) et un résultat net part du groupe de 347 ME (+64,5%).



ADP profite notamment d'une hausse du trafic groupe de 170,2 millions de passagers, en hausse de 9,7%.



'L'objectif d'un EBITDA en croissance d'au moins 4% en 2024 est confirmé, tout comme nos autres hypothèses, prévisions et objectifs pour 2024 et 2025', souligne Augustin de Romanet, le président-directeur général.





Valeurs associées ADP 120,00 EUR Euronext Paris +0,17%