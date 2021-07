Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : résultat net part du Groupe semestriel de -172 ME information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 989 millions d'euros sur le 1er semestre 2021, en baisse de -179 millions d'euros, Au 1er semestre 2021, le trafic passagers est en baisse de - 26,6 % par rapport à la même période en 2020, à 48,8 millions de passagers, soit 29,7 % du niveau du trafic groupe du 1er semestre 2019. L'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 155 millions d'euros. Le résultat opérationnel s'élève à - 235 millions d'euros, en hausse de + 376 millions. Le résultat net s'élève à -188 millions d'euros au 1er semestre 2021, contre - 732 millions d'euros sur le 1er semestre 2020. Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de +371 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2020, à -172 millions d'euros.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.76%