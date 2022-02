Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: résultat net part du Groupe de -248 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de + 29,9 %, à 2 777 millions d'euros sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020.



' Cette hausse est liée principalement à l'impact de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires à Paris (+ 19,5 % pour le segment Activités aéronautiques et + 27,8 % pour le segment Commerces et services) et en Jordanie (+ 106,8 %) ' indique le groupe.



L'EBITDA s'inscrit à 751 millions d'euros, en hausse de + 583 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à - 29 millions d'euros, en hausse de + 1 094 millions d'euros.



Le groupe affiche un résultat net part du Groupe à - 248 millions d'euros, en hausse de + 921 millions d'euros.





Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.20%