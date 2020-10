Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : replonge vers 85E Cercle Finance • 26/10/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Après un triple échec sous 89E (les 6 puis 20 et 23 octobre), ADP replonge vers 85E alors que de nouvelles restrictions sur les voyages se profilent en Europe (+ couvre-feu et confinement). Un re-test des 80E se profile, comme les 31 juillet, 21 septembre ou 16 octobre: le corridor de consolidation latérale 89/80E rentre dans son 4ème mois de construction.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.81%