ADP: renoue avec les bénéfices en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 09:56

(CercleFinance.com) - ADP publie un chiffre d'affaires de 4688 ME au titre de l'exercice 2022, en croissance de 68,8% par rapport à l'exercice précédent, porté par l'effet de la reprise vigoureuse du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et la forte dynamique des activités de commerces et services.



Dans le même temps, l'EBITDA a plus que doublé, passant de 751 à 1704 ME. Par conséquent, ADP renoue avec les bénéfices en 2022, avec un résultat net part du groupe de +516 ME, loin de la perte de 248 ME enregistrée douze mois plus tôt.



ADP annonce qu'il proposera un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit3,13 E par action, unniveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1,00 E par action.



'En 2023, toutes les équipes du Groupe ADP resteront mobilisées pour la transition écologique denotresecteur et pour accueillir toujours mieux les voyageurs dans nos aéroports. Cette ambition estportée dans notre feuille de route stratégique2025 Pioneers, au service de toutes nosparties‑prenantes', a commenté Augustin de Romanet, Président-directeur général d'ADP.



Pour la période 2023/2025, ADP estime que le trafic du groupe devrait se situer entre 95 % et 105%du niveau de 2019. Le groupe anticipe un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019(i.e. supérieur ou égal à 1 772 ME) c'est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions.