Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : refranchit les 100E Cercle Finance • 12/06/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - ADP refranchit les 100E apr-s avoir rebondi vers 96,5E, l'ex-zénith du 26 mai. Le rebond pourrait se prolonger jusqu'au comblement du 'gap' des 105,3E du 10 juin, mais ADP pourrait ensuite revenir combler le 'gap' des 86,05E du 25 mai

Valeurs associées ADP Euronext Paris +5.85%