ADP : rechute vers 133E, devra préserver 126E

(CercleFinance.com) - ADP rechute vers 133E et se rapproche du support oblique qui gravite vers 132,5E.

Le principal support horizontal se situe vers 126E: en cas de rupture, ADP validerait une figure de type 'tête/épaules' avec les 113,5E en ligne de mire.





Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.74%